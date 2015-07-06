У новому сезоні "Іллічівець" гратиме в Маріуполі

У новому сезоні в Першій лізі маріупольський Іллічівець гратиме в Маріуполі.

Про це заявив новий головний тренер маріупольського клубу Валерій Кривенцов, передає Champion.

"Так, тут спокійно. Не чутно пострілів. Місто живе своїм життям. Спортивна складова Маріуполя - на високому рівні, є ідеальні поля, багато майданчиків і прекрасний манеж. Є все, щоб колектив грав у Прем'єр-лізі. У разі погіршення ситуації ми маємо запасний варіант, але сподіваємося, що все буде нормально", - зазначив він.

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"Я вдячний керівництву клубу, що розв'язали проблему домашніх виступів команди, дуже важливо, щоб Іллічівець міг проводити зустрічі в рідних стінах" - цитує тренера офіційний сайт клубу.