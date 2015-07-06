Команда США стала чемпіоном світу з жіночого футболу
08:33, 06 липня 2015Спорт
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Збірна США з жіночого футболу стала чемпіоном світу. У фінальному матчі в канадському Ванкувері американки обіграли збірну Японії з рахунком 5:2.
REUTERS
Футболісткам зі Сполучених Штатів вдалося забити у ворота суперниць відразу чотири голи поспіль протягом перших 15 хвилин гри, повідомляє Російська служба ВВС.
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Це третя перемога жіночої збірної США в історії світової першості і перша з 1999 року.
Перший чемпіонат світу з футболу серед жінок був проведений в 1991 році і з тих пір проводиться з періодичністю один раз в 4 роки.
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