Команда США стала чемпіоном світу з жіночого футболу

Футболісткам зі Сполучених Штатів вдалося забити у ворота суперниць відразу чотири голи поспіль протягом перших 15 хвилин гри, повідомляє Російська служба ВВС.

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Це третя перемога жіночої збірної США в історії світової першості і перша з 1999 року.

Перший чемпіонат світу з футболу серед жінок був проведений в 1991 році і з тих пір проводиться з періодичністю один раз в 4 роки.