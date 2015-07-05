Сини Андрія Шевченка стали призерами дитячого тенісного турніру в Британії (фото)
Другий син Крістіан став переможцем турніру для 10-річних.
Діти легендарного українського футболіста Андрія Шевченка роблять перші успішні кроки в спорті. Правда, сини вирішили не йти по стопах зоряного батька, віддавши перевагу тенісу.
Так, другий син Крістіан Шевченко став переможцем дитячого тенісного турніру для 10-річних в Уотфорді, Англія, пише "Сегодня".
Старший син футболіста Джордан на тому ж турнірі у віковій категорії 12-річних посів третє місце.
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Про це на своїй сторінці в facebook повідомив спонсор перших ракеток України Сергія Стаховського та Еліни Світоліної Юрій Сапронов, який взяв участь у турнірі в якості рефері.
Після завершення турніру Сапронов провів зустріч проти 9-річного Крістіана, а суддею матчу виступив сам Шевченко.
Судив дитячий півфінал в Уотфорді.(Село під Лондоном).До 12 років 3-е місце зайняв Джордан Шевченка.До 10 років - 1 мо...Posted by Sapronov Yuri on 5 липня 2015 р.