Блаттер звинуватив дві країни у тиску на ФІФА

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на німецьку газету Welt am Sonntag.

Блаттер стверджував, що колишній президент Франції Ніколя Саркозі і колишній президент Німеччини Крістіан Вульф намагалися вплинути на представників своїх країн у ФІФА перед голосуванням.

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Згідно з рішенням Міжнародної федерації футболу, в 2018 році чемпіонат світу повинен відбутися в Росії, в 2022 році - в Катарі.

Блаттер, щодо якого ФБР проводить розслідування у зв'язку із звинуваченнями в корупції, заявив, що стомився виправдовуватися за те, що було йому непідконтрольне.