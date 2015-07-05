Блаттер звинуватив дві країни у тиску на ФІФА
15:05, 05 липня 2015Спорт
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Президент ФІФА Зепп Блаттер звинуватив Францію і Німеччину у політичному тиску і прагненні вплинути на вибір країн, що приймають чемпіонати світу з футболу у 2018 і 2022 роках.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на німецьку газету Welt am Sonntag.
Блаттер стверджував, що колишній президент Франції Ніколя Саркозі і колишній президент Німеччини Крістіан Вульф намагалися вплинути на представників своїх країн у ФІФА перед голосуванням.
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Згідно з рішенням Міжнародної федерації футболу, в 2018 році чемпіонат світу повинен відбутися в Росії, в 2022 році - в Катарі.
Блаттер, щодо якого ФБР проводить розслідування у зв'язку із звинуваченнями в корупції, заявив, що стомився виправдовуватися за те, що було йому непідконтрольне.
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