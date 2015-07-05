Перша медаль на Універсіаді: українець Фролов здобув золото у плаванні

Сергій Фролов здобув у скарбничку України першу нагороду на корейській Всесвітній літній Універсіаді 2015 року.

Українець тріумфував у плаванні на 800-метрівці вільним стилем, повідомляє Champion.

У фінал Фролов кваліфікувався з третім часом, але у вирішальному запливі покращив його майже на десять секунд.

Сергій не дуже вдало почав і певний час ійшов четвертим і третім, але, починаючи із середини дистанції, він вийшов на другу сходинку.

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Вирішальним став ривок українця на завершальних 150 метрах, коли він випередив британця Джея Лелліотта.

XXVIII Всесвітня літня Універсіада

Кванджу, Республіка Корея

Плавання

Чоловіки

800 м, вільний стиль

1. Сергій Фролов (Україна) - 7:50.28

2. Джей Лелліотт (Великобританія) - 7:50.97

3. Аяцугу Хіраї (Японія) - 7:52.77