Тимощук визначився із новим футбольним клубом (фото)
Український футболіст тепер гратиме за казахстанський Кайрат.
Півзахисник збірної України Анатолій Тимощук визначився зі своїм новим клубом.
Футболіст перебрався у Казахстан і продовжить кар'єру у Кайраті.
Цю інформацію підтверджують як казахстанські ЗМІ, так і офіційна сторінка УЄФА у Твіттері, повідомляє Champion.
Контракт розрахований на 1,5 року.
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На своїй сторінці у Твіттері Анатолій уже подякував Зеніту, його фанатам і Санкт-Петербургу.
Спасибо @zenit_spb и фанатам @landscrona спасибо @SPbNow#СпасибоПетербург#Зенит#SaintP#НашеИмяЗенит#FCZenitpic.twitter.com/8bwwAoW4HW
— Anatoliy Tymoshchuk (@Timo_44) July 5, 2015
Нагадаємо, Тимощук побував на матчі Кайрату, але потім з'явилася інформація, що його у цьому клубі не буде.