Тимощук визначився із новим футбольним клубом (фото)

Півзахисник збірної України Анатолій Тимощук визначився зі своїм новим клубом.

Футболіст перебрався у Казахстан і продовжить кар'єру у Кайраті.

Цю інформацію підтверджують як казахстанські ЗМІ, так і офіційна сторінка УЄФА у Твіттері, повідомляє Champion.

Контракт розрахований на 1,5 року.

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На своїй сторінці у Твіттері Анатолій уже подякував Зеніту, його фанатам і Санкт-Петербургу.

Нагадаємо, Тимощук побував на матчі Кайрату, але потім з'явилася інформація, що його у цьому клубі не буде.