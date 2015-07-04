Україна обіграла Росію у чвертьфіналі чемпіонату Європи з пляжного гандболу, повідомляє Сhampion.ua.

Чоловіча збірна України з пляжного гандболу позмагається за медалі на чемпіонаті Європи 2015 року.

У чвертьфіналі "синьо-жовті" виграли у Росії (2:1) і тепер зіграють з командою Хорватії.

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