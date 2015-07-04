Китаянка стала першою чемпіонкою Універсіади-2015

Китайська стрибунка у воду Шуансюе Чжен стала першою чемпіонкою літньої Універсіади-2015, яка проходить в південнокорейському Кванджу, передає Спорт.

Читайте такожСтудентська збірна України посіла 13-е місце на зимовій Універсіаді-2015

У стрибках у воду з трампліна висотою 1 м вона показала результат 286,20 бали. Друге місце посіла Нами Кім з Південної Кореї (274,95). Замкнула трійку призерів ще одна представниця Китаю Меньгчень Сунь (272,85).