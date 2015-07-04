Китаянка стала першою чемпіонкою Універсіади-2015
15:38, 04 липня 2015Спорт
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У стрибках у воду з трампліна висотою 1 м вона показала результат 286,20 бали.
Китай став першим переможцем Універсіади / flickr.com/photos/bribri
Китайська стрибунка у воду Шуансюе Чжен стала першою чемпіонкою літньої Універсіади-2015, яка проходить в південнокорейському Кванджу, передає Спорт.
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У стрибках у воду з трампліна висотою 1 м вона показала результат 286,20 бали. Друге місце посіла Нами Кім з Південної Кореї (274,95). Замкнула трійку призерів ще одна представниця Китаю Меньгчень Сунь (272,85).
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