Українські арбітри проведуть фінальний матч жіночого Кубку світу

Арбітр Катерина Монзуль та асистент арбітра Наталія Рачинська отримали призначення на головний матч жіночого Кубку світу 2015 року, який проходить у Канаді.

Про це в коментарі Чемпіону повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

Фінал між збірними США та Японії, який відбудеться 5 липня у Ванкувері о 16:00 за місцевим часом (або 6 липня о 02:00 за київським часом), доручили провести українським арбітрам.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі мундіалю Монзуль та Рачинська вже працювали на матчі за участю збірної Японії. Тоді нинішні фіналістки мінімально перемогли австралійок – 1:0.