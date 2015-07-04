У Черкасах розпочався Чемпіонат України із триатлону серед молоді
10:18, 04 липня 2015Спорт
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У Черкасах також відбудеться 4-й етап всеукраїнських змагань «Дитяча триатлонная ліга».
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
У Черкасах сьогодні у Долині троянд стартував Чемпіонат України із триатлону в естафетах мікст (молодь).
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, також у Черкасах пройде 4-й етап всеукраїнських змагань «Дитяча триатлонна ліга».
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Змагання триватимуть два дні.
Довідка УНІАН. Триатлон – олімпійський вид спорту, який включає у себе три складові: плавання, їзду на велосипеді та біг.
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