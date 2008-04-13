Результати 34 туру англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 34-го туру англійської Прем`єр-ліги.

МЮ - Арсенал 2:1 (Роналду 54 пен., Харгрівз 72 - Адебайор 48)

Ліверпуль - Блекберн 3:1 (Джеррард 60, Торрес 82, Воронін 90 - Санта Крус 90+3)

Нагадаємо, що вчора зіграли Редінг - Фулхем 0:2, Сандерленд - Манчестер Сіті 1:2, Дербі - Астон Вілла 0:6, Болтон - Вест Хем 1:0, Тоттенхем - Міддлсбро 1:1, Бірмінгем - Евертон 1:1, Портсмут - Ньюкасл 0:0

Без урахування матчу Віган - Челсі, який відбудеться завтра, команди розташувалися так...

МЮ закріпив лідерство (80 очок), Челсі (поки що 74), Арсенал (71). Ліверпуль (66) намагається не втратити шанс на третє місце, а Евертон (61) знову відстав від шансів на четверте.

Щільну групу, як і раніше, складають Портсмут (57), Астон Вілла (55), МСіті (52) і Блекберн (51).

І далі розтягнувся весь низ таблиці: Вест Хем (44), Тоттенхем (41), Ньюкасл (39), Сандерленд (36) і Міддлсбро (по 36), Віган (34), Редінг (32), Бірмінгем (31), Болтон (29), Фулхем (27), Дербі (11).

Цікаво, що з 12 команд, які перебувають внизу таблиці, тільки дві досягли в турі перемог: це Болтон і Фулхем, які б`ються за виживання.