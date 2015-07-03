Агент Фернандо підтвердив перехід футболіста з "Шахтаря" в "Сампдорію"

Про це повідомив агент футболіста в соцмережі. "Фернандо - гравець Сампдорії", - написав агент Жорже Мачадо в Instagram, передає football.ua. Офіційно поки ні "Шахтар", ні "Сампдорія" перехід гравця не підтвердили.

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Раніше Sky Sport Italia повідомляв, що "Сампдорія" заплатить за бразильця 8 млн євро, але сума буде виплачена частинами протягом двох років.

Нагадаємо, "Шахтар" вже покинуло троє бразильців: Ілсіньо став вільним агентом, Дуглас Коста був проданий в "Баварію", а Луїс Адріано – "Мілан".