Агент Фернандо підтвердив перехід футболіста з "Шахтаря" в "Сампдорію"
13:26, 03 липня 2015Спорт
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Фернандо перейшов з донецького "Шахтаря" в італійську "Сампдорію".
Фернандо переходить в "Сампдорію" / Фото Б. ЗАЯЦЯ, Football.ua
Про це повідомив агент футболіста в соцмережі. "Фернандо - гравець Сампдорії", - написав агент Жорже Мачадо в Instagram, передає football.ua. Офіційно поки ні "Шахтар", ні "Сампдорія" перехід гравця не підтвердили.
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Раніше Sky Sport Italia повідомляв, що "Сампдорія" заплатить за бразильця 8 млн євро, але сума буде виплачена частинами протягом двох років.
Нагадаємо, "Шахтар" вже покинуло троє бразильців: Ілсіньо став вільним агентом, Дуглас Коста був проданий в "Баварію", а Луїс Адріано – "Мілан".
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