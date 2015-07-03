У Львові починається велопробіг для незрячих спортсменів

Про це повідомляє ТСН.uа.

4 липня у Львові стартує Всеукраїнський Благодійний велопробіг "Бачу! Можу! Допоможу!" за участі незрячих людей, який триватиме 30 днів.

Зрячі та незрячі велосипедисти разом подолають 2000 кілометрів на велосипедах-тандемах. Крім того, 3 липня у "Сенсотеці" відбудеться відкриття виставки скульптур зрячих та незрячих майстрів-початківців.

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Під час Благодійного велопробігу збиратимуть кошти для облаштування у Львові першої в Україні "Сенсотеки" – простору для дозвілля та неформальної інклюзивної освіти зрячої та незрячої молоді.

Проект підтримали посольство Америки в Києві, Міністерство соціальної політики України, Львівська міська рада, Українське товариство сліпих, Благодійний фонд Ростислава Мельника, Українське національне об'єднання Канади та інші.