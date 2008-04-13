Воронін забиває гол у матчі Ліверпуля
17:39, 13 квітня 2008Спорт
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Команда зберігає шанс на медалі
Закінчився матч 34 туру англійської Прем`єр-ліги
Ліверпуль - Блекберн 3:1 (Джеррард 60, Торрес 82, Воронін 90 - Санта Крус 90+3)
Андрій Воронін вийшов на заміну на 86-й хвилині і за три хвилини замкнув передачу з флангу від Ріїсе.
З 66 очками Ліверпуль намагається не втратити шанс на третє місце (поки що на ньому Арсенал з 71 очком).
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