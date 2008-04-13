Воронін забиває гол у матчі Ліверпуля

Закінчився матч 34 туру англійської Прем`єр-ліги

Ліверпуль - Блекберн 3:1 (Джеррард 60, Торрес 82, Воронін 90 - Санта Крус 90+3)

Андрій Воронін вийшов на заміну на 86-й хвилині і за три хвилини замкнув передачу з флангу від Ріїсе.

З 66 очками Ліверпуль намагається не втратити шанс на третє місце (поки що на ньому Арсенал з 71 очком).