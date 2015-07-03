Долгополов і Світоліна вилетіли з Вімблдону

Елына Світоліна поступилася австралійці Кейсі Деллакуа. Програвши першу партію на тай-брейку, у другій Еліна зуміла взяти лише 3 гейми - 6:7, 3:6, пише DT.UA.

Олександр Долгополов 3 години 23 хвилини змагався з хорватом Іво Карловичем, сіяним на турнірі під №23. Іво Карлович зробив 53 ейса, а вирішилося все тільки в п'ятому сеті, який значно затягнувся - 7:5, 3:6, 4:6, 7:6(4), 11:13. Нагадаємо, в минулому році українці в одиночному розряді просунулися на Вімблдоні трохи далі: Долгополов і Стаховський зуміли дістатися третього кола.

Нагадаємо, в минулому році українці в одиночному розряді просунулися на Вімблдоні трохи далі: Долгополов і Стаховський зуміли дістатися третього кола.

У парному розряді Надія Кіченок, яка виступала разом з сербкою Бояною Йовановски, не зуміла подолати перший раунд. А ось Ольга Савчук у парі з румункою Монікою Нікулеску пройшли до другого кола, перегравши сестер Плішковых з Чехії - 6:4, 6:4. Крім того, у третє коло вийшла пара Людмила Кіченок/Мона Бартел (Німеччина), яка обіграла сестер Родіонових з Австралії - 6:3, 3:6, 6:4.