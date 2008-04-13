Челсі віддає Шевченка в оренду... Вгадайте, до якого клубу

Андрій Шевченко все ж у Мілані. Український форвард повертається на Сан-Сіро. Ймовірно, оренда на рік. Починаючи з літа. Дуже схоже на те, як лондонці позбувалися "італійців", гра яких не склалася, - Креспо і Верона. Недобрий шлях. Неприємний.

Переговори велися давно і тяжко. Челсі хотів відбити хоч щось зі своїх 50 мільйонів, які вивалили за вистражданий господарем перехід Шеви... Чи вірити у воскресіння Андрія? Обов`язково. Інакше які ми болільники. Інакше які ми люди, що вмить забуваємо добре і лише зловтішаємось – ага, мільйонер! А на тобі, щоб не радів!

Безперечно, що збірній України гірше не буде. Андрієві – швидше за все, краще. Вже точно не гірше. «Челсі»? По-перше, не так вже багато людей хвилює доля цього клубу. По-друге – теж не гірше.

Футбол.ua