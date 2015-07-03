Коноплянка стане гравцем "Севільї": футболіст та клуб досягли згоди щодо підписання контракту

04:40, 03 липня 2015
Спорт
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Іспанський футбольний клуб "Севілья" та екс-гравець "Дніпра" Євген Коноплянка досягли згоди про підписання контракту за відсутності медичних протипоказань у футболіста.

twitter.com/SevillaFC

Про це повідомляється на офіційному сайті "Севільї", пише ТСН.

В іспанському клубі 25-річного Коноплянку називають однією з перлин континентального футболу і однією з найпривабливіших пропозицій на міжнародному трансферному ринку через яскравий сезон, проведений у "Дніпрі". У "Севільї" нагадали, що він допоміг дніпропетровському клубу дійти до фіналу Ліги Європи, де грав саме проти цієї іспанської команди.

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У минулому сезоні Коноплянка зіграв 42 офіційних матчів і забив вісім голів.

Як повідомляв УНІАН, найбільш імовірним варіантом продовження кар'єри гравця вважається іспанська "Севілья".

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