Кращий бомбардир "Шахтаря" проданий в "Мілан" за 8 мільйонів євро
00:45, 03 липня 2015Спорт
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"Шахтар" і "Мілан" погодили деталі переходу бразильського форварда в італійський клуб.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті ФК «Шахтар».
Сума трансферу склала 8 мільйонів євро.
«Футбольний клуб «Шахтар» дякує Луїсу за роки, проведені в команді, за забиті м'ячі та встановлені рекорди», - йдеться в повідомленні.
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Раніше УНІАН повідомляв, що мюнхенська «Баварія» купить футболіста донецького «Шахтаря» Дугласа Косту за 35 мільйонів євро.
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