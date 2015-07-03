Кращий бомбардир "Шахтаря" проданий в "Мілан" за 8 мільйонів євро

Про це повідомляється на сайті ФК «Шахтар».

Сума трансферу склала 8 мільйонів євро.

«Футбольний клуб «Шахтар» дякує Луїсу за роки, проведені в команді, за забиті м'ячі та встановлені рекорди», - йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що мюнхенська «Баварія» купить футболіста донецького «Шахтаря» Дугласа Косту за 35 мільйонів євро.