Маркевич: Ми дійсно стали нацією. Попередніх 23 роки ми спали
Мирон Маркевич зізнався, що найбільше мріє, аби якнайшвидше закінчилася війна на сході України.
Про це головний тренер "Дніпра" розповів виданню UA.football.
"У нас інша держава. Відчуваю це всюди, куди б не приїхав. А що робилося у Києві, коли ми грали з "Наполі"? Люди поз’їжджалися з усієї України, потім тисячами з усіх куточків нашої держави їхали, щоб підтримати нас у Варшаві. Ми дійсно стали нацією. Попередніх 23 роки ми спали. Усім було комфортно, думали, що якось пронесе. Не пронесло. Зараз усе по-іншому. Я зі свого боку як можу так якусь частинку в нашу спільну боротьбу вкладаю. Вірю, що ця війна закінчиться якомога швидше. Там гинуть наші найкращі хлопці. Ось що страшно. Про час, коли ця війна закінчиться і більше ніхто не буде до нас пхати свого носа, мрію більше, ніж про будь-які перемоги", - зізнався Маркевич.
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Також він підкреслив, що є українцем "до мозку кісток", хоча більшу частину своєї кар'єри пропрацював на сході.
"Я українець до мозку кісток. Україна для мене – то найголовніше, що може бути. Я ж більше пропрацював на сході, ніж на заході. Всі ми однакові. Просто на сході розмовною зазвичай є російська. Однак я всюди говорив українською і мені за це не дорікав ніхто. Та й взагалі я на свою адресу не чув кривого слова ні в Кривому Розі, ні в Запоріжжі, ні в Харкові, ні в Дніпропетровську. Дійшов до висновку, що на сході мені працювати трохи легше. Бо там дуже хороші, відкриті люди. Та вся Україна така. Найбільше ж тішить те, що зараз ми стали такою нацією, якої вже не візьме ніхто", - підкреслив тренер.