Фінал Чемпіонату світу з шахів серед жінок відбудеться у Львові

19:06, 02 липня 2015
Спорт
134

Фінальний матч Чемпіонату світу з шахів серед жінок відбудеться у Львові.

шахматы / Фото УНИАН

Про це домовилися президент України Петро Порошенко та президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) Кірсан Ілюмжинов сьогодні під час зустрічі, що відбулася в рамках робочої поїздки глави держави до Львівської області, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Читайте такожЛьвів розпочав процедуру подачі заявки на проведення Чемпіонату світу з шахів серед жінок

«Сторони домовилися про проведення у Львові фінального матчу Чемпіонату світу з шахів серед жінок між чинною чемпіонкою світу Марією Музичук та претенденткою на це звання - китаянкою Хоу Іфань, який запланований на кінець лютого-березень 2016 року», - йдеться в повідомленні.

Порошенко позитивно оцінив ініціативу з проведення цього матчу у Львові. Він впевнений, що Львів має всі необхідні умови для того, щоб провести його на належному рівні. "Львів вважається шаховою столицею не лише України. Необхідно підтримати успіх молодої української шахістки, яка у принциповій боротьбі отримала перемогу", - зазначив президент.

"Я, уряд, місцева влада і Федерація єдині в тому, щоб зробити максимум можливого для того, щоб цей чемпіонат був добре організований, пройшов на високому рівні і сприяв подальшій популяризації шахів в Україні і світі", - зазначив також глава держави.

Ілюмжинов у свою чергу привітав Марію Музичук з перемогою. За його словами, Китай також претендував на проведення цього матчу. Однак, як підкреслив президент ФІДЕ, Львів дійсно є шаховою столицею і вже майже 30 років в цьому місті не проводилося жодного міжнародного турніру чи масштабних шахових подій. При цьому він підкреслив, що багато львівян дійсно люблять цей вид спорту.

"У Китаї проводилися Гран-прі, Чемпіонат світу і Всесвітня інтелектуальна олімпіада. У Львові вже давно не проводилися турніри, тож це буде сприяти розвитку та популяризації шахів", - зазначив він.

Попередньо, перед зустріччю Порошенка та Ілюмжинова, до головного офісу Міжнародної шахової федерації було подано заявку на проведення вищезазначеного матчу у Львові. Документ підписали міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, президент Федерації шахів України Віктор Капустін та міський голова Львова Андрій Садовий.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter