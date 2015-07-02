Фінал Чемпіонату світу з шахів серед жінок відбудеться у Львові

Про це домовилися президент України Петро Порошенко та президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) Кірсан Ілюмжинов сьогодні під час зустрічі, що відбулася в рамках робочої поїздки глави держави до Львівської області, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

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«Сторони домовилися про проведення у Львові фінального матчу Чемпіонату світу з шахів серед жінок між чинною чемпіонкою світу Марією Музичук та претенденткою на це звання - китаянкою Хоу Іфань, який запланований на кінець лютого-березень 2016 року», - йдеться в повідомленні.

Порошенко позитивно оцінив ініціативу з проведення цього матчу у Львові. Він впевнений, що Львів має всі необхідні умови для того, щоб провести його на належному рівні. "Львів вважається шаховою столицею не лише України. Необхідно підтримати успіх молодої української шахістки, яка у принциповій боротьбі отримала перемогу", - зазначив президент.

"Я, уряд, місцева влада і Федерація єдині в тому, щоб зробити максимум можливого для того, щоб цей чемпіонат був добре організований, пройшов на високому рівні і сприяв подальшій популяризації шахів в Україні і світі", - зазначив також глава держави.

Ілюмжинов у свою чергу привітав Марію Музичук з перемогою. За його словами, Китай також претендував на проведення цього матчу. Однак, як підкреслив президент ФІДЕ, Львів дійсно є шаховою столицею і вже майже 30 років в цьому місті не проводилося жодного міжнародного турніру чи масштабних шахових подій. При цьому він підкреслив, що багато львівян дійсно люблять цей вид спорту.

"У Китаї проводилися Гран-прі, Чемпіонат світу і Всесвітня інтелектуальна олімпіада. У Львові вже давно не проводилися турніри, тож це буде сприяти розвитку та популяризації шахів", - зазначив він.

Попередньо, перед зустріччю Порошенка та Ілюмжинова, до головного офісу Міжнародної шахової федерації було подано заявку на проведення вищезазначеного матчу у Львові. Документ підписали міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, президент Федерації шахів України Віктор Капустін та міський голова Львова Андрій Садовий.