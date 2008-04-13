Бійці МНС врятували чотирьох спортсменів

13:40, 13 квітня 2008
Спорт
688

Водний туризм - справа ризикована

12 квітня поблизу села Дубино Сколівського району Львівщини під час обласних змагань з техніки водного туризму, участь у яких беруть 92 осіб, у воду впали четверо спортсменів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, потерпілі були врятовані співробітниками Львівського гірського пошуково-рятувального загону МНС.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter