Бійці МНС врятували чотирьох спортсменів
13:40, 13 квітня 2008Спорт
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Водний туризм - справа ризикована
12 квітня поблизу села Дубино Сколівського району Львівщини під час обласних змагань з техніки водного туризму, участь у яких беруть 92 осіб, у воду впали четверо спортсменів.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, потерпілі були врятовані співробітниками Львівського гірського пошуково-рятувального загону МНС.
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