Львів розпочав процедуру подачі заявки на проведення Чемпіонату світу з шахів серед жінок

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні міський голова Львова Андрій Садовий, міністр молоді і спорту Ігор Жданов та голова Федерації шахів України Ігор Капустін підписали заявку на проведення у Львові матчу за світову жіночу шахову корону. Заявка буде направлена в ФІДЕ.

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Львів пропонує провести матч в лютому, або березні 2016 року.

Організаційні питання мають бути вирішені до 15 серпня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня президент ФІДЕ Кірсан Ілюмжинов під час брифінгу в Львові заявив, що хотів би провести матч за звання чемпіонки світу саме у Львові, оскільки в Пекіні вже було багато міжнародних шахових подій. Він додав, що наразі ФІДЕ не отримало заявки від Львова, але продовжило термін подачі заявок. На сьогодні надійшла лише офіційна заявка від шахової федерації Китаю на проведення матчу за звання чемпіонки світу в Пекіні.

На сьогодні чемпіонкою світу з шахів є львів’янка Марія Музичук. Має відбутись матч-реванш із китаянкою.

Розглядається кілька дат проведення матчу – це кінець 2015 року, або початок 2016 року.