Шість українців, включаючи Павелко, увійшли до складу комітетів УЄФА

14:12, 02 липня 2015
Спорт
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Шість українців увійшли до постійних комітетів УЄФА.

Шестеро представителей Украины вошли в составы комитетов УЕФА / uefa.com

Комітет національних асоціацій: Андрій Павелко

Комітет зі стадіонів та безпеки: Володимир Генінсон

Комітет з футзалу та пляжного футболу: Сергій Владико

Комітет з ліцензування клубів: Володимир Чорно-Іванов

Апеляційна інстанція: Ольга Жуковська

Контрольно-дисциплінарна та етична інстанція: Ганна Бордюгова.

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Також football.ua зазначає, що Денис Лутюк увійшов до складу робочої групи адміністративних експертів, а Євген Столітенко – в комісію з питань масового футболу.

Віктор Парадников, Володимир Генінсон, Володимир Чорно-Іванов, Петро Іванов, Ганна Бордюгова, Світлана Шкіль і Сергій Лисенчук будуть делегатами УЄФА. Ігор Іщенко, Лучано Лучі, Василь Мельничук, Володимир Петров – спостерігачами арбітражу. Максим Бецько – офіцером допінг-контролю, а Анатолій Бузник – технічним інструктором.

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