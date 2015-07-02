Шість українців, включаючи Павелко, увійшли до складу комітетів УЄФА

Шість українців увійшли до постійних комітетів УЄФА.

Комітет національних асоціацій: Андрій Павелко Комітет зі стадіонів та безпеки: Володимир Генінсон Комітет з футзалу та пляжного футболу: Сергій Владико Комітет з ліцензування клубів: Володимир Чорно-Іванов Апеляційна інстанція: Ольга Жуковська Контрольно-дисциплінарна та етична інстанція: Ганна Бордюгова. Читайте такожУ команду кращих гравців чемпіонату України складену УЄФА увійшли 6 гравців "Динамо" Також football.ua зазначає, що Денис Лутюк увійшов до складу робочої групи адміністративних експертів, а Євген Столітенко – в комісію з питань масового футболу. Віктор Парадников, Володимир Генінсон, Володимир Чорно-Іванов, Петро Іванов, Ганна Бордюгова, Світлана Шкіль і Сергій Лисенчук будуть делегатами УЄФА. Ігор Іщенко, Лучано Лучі, Василь Мельничук, Володимир Петров – спостерігачами арбітражу. Максим Бецько – офіцером допінг-контролю, а Анатолій Бузник – технічним інструктором.

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