Футболісти російського клубу пояснюють затримки по зарплаті війною в Україні

Про це повідомляє Новий час з посиланням на Eurosport.ru.

За словами гравця, тільки нещодавно російський клуб погасив перед ним заборгованість за останні чотири місяці 2014 року.

"Наскільки я зрозумів зі слів партнерів по команді, їм казали, що затримки пов'язані з війною на Україні", - повідомив в інтерв'ю Амельченко.

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Воротар зазначив, що в клубі є розуміння ситуації в РФ, вказуючи на наявний в Ростовській області кордон з Україною і прибуваючих звідти біженців.