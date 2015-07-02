Футболісти російського клубу пояснюють затримки по зарплаті війною в Україні
13:40, 02 липня 2015Спорт
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Воротар Антон Амельченко розірвав контракт з ФК Ростов через борги по зарплаті, які футболісти пов'язують з війною на Донбасі.
Фінансові проблеми клубу футболісти пояснюють війною з Україною / goodfon.ru
Про це повідомляє Новий час з посиланням на Eurosport.ru.
За словами гравця, тільки нещодавно російський клуб погасив перед ним заборгованість за останні чотири місяці 2014 року.
"Наскільки я зрозумів зі слів партнерів по команді, їм казали, що затримки пов'язані з війною на Україні", - повідомив в інтерв'ю Амельченко.
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Воротар зазначив, що в клубі є розуміння ситуації в РФ, вказуючи на наявний в Ростовській області кордон з Україною і прибуваючих звідти біженців.
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