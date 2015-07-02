США відправили Швейцарії запит на екстрадицію 7 чиновників ФІФА

Про це повідомляється на офіційному сайті Швейцарського федерального бюро юстиції, передають РИА Новости.

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Запит, зроблений на підставі ордерів на арешт, виписаних 20 травня федеральною прокуратурою східного округу Нью-Йорка, яка проводить розслідування відносно чиновників ФІФА, підозрюваних у хабарництві на суму понад $100 млн в обмін на надання медіа та спонсорських прав на спортивні турніри, проведені в США і Латинській Америці. Передбачається, що ці угоди були підготовлені в США, а платежі пройшли через американські банки.

Поліція Цюриха найближчим часом проведе слухання за даним запитом США щодо семи чиновників, чиї імена поки не називаються. Зазначається, що у чиновників і їхніх адвокатів є 14 днів, щоб відповісти на запит. Цей термін може бути продовжений ще на 14 днів при наявності достатніх підстав.

Раніше повідомлялося, що Інтерпол за запитом США видав кілька "червоних ордерів" на арешт колишніх чиновників ФІФА, обвинувачених у корупції.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня високопоставлені чиновники ФІФА були арештовані в Цюриху за звинуваченням у корупції, а ще кільком пред'явлені звинувачення.