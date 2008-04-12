Результати 25 туру Чемпіоната України з футболу
20:34, 12 квітня 2008Спорт
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Кияни і Донецьк виграли по два матчі
Закінчилися сьогоднішні матчі 25-го туру Чемпіонату України з футболу.
Дніпро - Шахтар 1:3 (Назаренко 29 пен. - Брандао 8, Рац 44, Луїс Адріано 55)
Металург (Д) - Нафтовик 2:1 (Аілтон 83 Аракелян 90 - Каракевич 88)
Динамо - Таврія 3:0 (Алієв 3, Кравець 5, Гіоане 55)
Чорноморець - Арсенал 0:1 (Селезньов 63)
Нагадаємо, що вчора грали Карпати - Ворскла 1:2 (Кобін 89 - Кравченко 21, Янузі 68).
Завтра відбудуться матчі Металург (З) - Металіст, Кривбас - Закарпаття, Харків - Зоря.
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