"Баварія" за 30 мільйонів євро купила Косту у "Шахтаря"

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Трансферна вартість бразильського півзахисника склала 30 мільйонів євро.

"Моя історія з «Шахтарем» завершилася. Щиро сподіваюся, що всі вболівальники з розумінням поставляться до мого рішення, адже це частина еволюції кожного гравця. Висловлюю глибоку вдячність кожному з вас, тим, хто завжди був поруч зі мною як у приємних, так і у важких моментах", - звернувся Коста до уболівальників.

Довідка

Дуглас Коста народився 14 вересня 1990 в Сапукая-ду-Сул (Бразилія). Амплуа - півзахисник. У «Шахтарі» з 10 січня 2010 року. У складі «гірників» Коста провів 203 матчі, забив 38 м'ячів.

Чемпіонат України - 141 матч, 29 м'ячів

Кубок України - 20 матчів, 2 м'ячі

Суперкубок України - 4 матчі, 1 гол

Єврокубки - 38 матчів, 6 м'ячів

Титули

Чемпіон України- 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Володар Кубка України - 2011, 2012, 2013

Володар Суперкубка України: 2010, 2012, 2013, 2014