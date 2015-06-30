У розширений склад збірної України з баскетболу до чемпіонату Європи потрапили 22 гравця
У розширений склад національної збірної України з баскетболу, яка готується до чемпіонату Європи-2015, потрапили 22 гравця.
Список кандидатів у команду опублікований на офіційному сайті Федерації баскетболу України.
Головний тренер команди Євген Мурзін розраховує на таких гравців:
Центрові: Кирило Натяжко, В'ячеслав Кравцов (обидва - без клубу), Артем Пустовий (Обрадойро, Іспанія), Олексій Лень (Фінікс Санс, НБА), Кирило Фесенко (Локомотив-Кубань, Росія), Сергій Загреба ("Дніпро").
Важкі форварди: Ігор Зайцев, Максим Корнієнко, Олексій Печеров, Сергій Ліщук, Станіслав Тимофеєнко (всі - без клубу), Джоель Боломбой (Вебер Стейт, NCAA).
Легкі форварди: Максим Пустозвонов, Павло Крутоус, Олександр Кольченко (всі - без клубу), Олександр Сизов (Черкаські Мавпи).
Атакуючі захисники: Олександр Липовий, Дмитро Глєбов, Сергій Гладир, Руслан Отверченко (всі - без клубу).
Грають: Олександр Мишула ("Дніпро"), Денис Лукашов (Автодор, Росія).
З гравців, які брали участь у Євробаскеті-2013 і ЧС-2014 у склад не увійшли Юджин Джетер, Дмитро Забірченко та Святослав Михайлюк.
Підготовку до Євробаскету-2015 національна команда України розпочне 20 липня.
Як повідомляв УНІАН, збірна України потрапила в одну групу з командами Литви, Латвії, Естонії, Чехії та Бельгії. Матчі групового етапу пройдуть у Ризі (Латвія). У плей-офф виходять по 4 кращі команди з кожної групи.