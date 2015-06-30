У розширений склад збірної України з баскетболу до чемпіонату Європи потрапили 22 гравця

Список кандидатів у команду опублікований на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

Головний тренер команди Євген Мурзін розраховує на таких гравців:

Центрові: Кирило Натяжко, В'ячеслав Кравцов (обидва - без клубу), Артем Пустовий (Обрадойро, Іспанія), Олексій Лень (Фінікс Санс, НБА), Кирило Фесенко (Локомотив-Кубань, Росія), Сергій Загреба ("Дніпро").

Важкі форварди: Ігор Зайцев, Максим Корнієнко, Олексій Печеров, Сергій Ліщук, Станіслав Тимофеєнко (всі - без клубу), Джоель Боломбой (Вебер Стейт, NCAA).

Легкі форварди: Максим Пустозвонов, Павло Крутоус, Олександр Кольченко (всі - без клубу), Олександр Сизов (Черкаські Мавпи).

Атакуючі захисники: Олександр Липовий, Дмитро Глєбов, Сергій Гладир, Руслан Отверченко (всі - без клубу).

Грають: Олександр Мишула ("Дніпро"), Денис Лукашов (Автодор, Росія).

З гравців, які брали участь у Євробаскеті-2013 і ЧС-2014 у склад не увійшли Юджин Джетер, Дмитро Забірченко та Святослав Михайлюк.

Підготовку до Євробаскету-2015 національна команда України розпочне 20 липня.

Як повідомляв УНІАН, збірна України потрапила в одну групу з командами Литви, Латвії, Естонії, Чехії та Бельгії. Матчі групового етапу пройдуть у Ризі (Латвія). У плей-офф виходять по 4 кращі команди з кожної групи.