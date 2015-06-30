Григорій Суркіс став четвертим віце-президентом УЄФА

Григорій Суркіс став четвертим віце-президентом Союзу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Віце-президентами УЄФА названі: перший віце-президент - Анхель Марія Вільяр Льона (Іспанія), другий віце-президент Маріос Лефкарітіс (Кіпр), третій віце-президент - Джанкарло Абете (Італія), четвертий віце-президент - Григорій Суркіс (Україна), п'ятий віце-президент - Міхаель ван Прааг (Нідерланди).

Крім того, Виконком визначив місця проведення фіналів клубних турнірів у 2017 році. Вирішальний матч Ліги чемпіонів відбудеться на стадіоні "Міленіум" (Кардіфф, Уельс), фінал Ліги Європи на "Френдс Арена" (Стокгольм, Швеція), а матч за Суперкубок УЄФА на арені "Філіп II Македонський" (Скоп'є, Македонія).

Також затверджена процедура жеребкування стикових матчів фінального турніру Євро-2016. Жеребкування "стикових матчів" відбудеться 18 жовтня в Ньоні. Вісім команд будуть поділені порівну на сіяні і несіяні згідно з їх положенням в рейтингу збірних УЄФА (поточний рейтинг). У кожній парі сіяна команда зіграє з несіяною, а перший домашній матч проведе та, кулька з назвою якої витягнуть з кошика першою.

Жеребкування фінальної стадії ЄВРО-2016 відбудеться у Парижі 12 грудня. Перед її початком 23 команди, які подолали бар'єр кваліфікації, і господарі турніру французи будуть поділені на чотири кошики. В Кошик 1 потраплять п'ять учасників відбіркового циклу, включаючи діючих чемпіонів Європи іспанців, якщо вони вийдуть у фінальну стадію (збірна Франції автоматично отримає позицію А1). В Кошики 2, 3 і 4 потраплять по шість команд. Далі будуть утворені шість груп, у кожній з яких буде по одній збірній з усіх чотирьох кошиків.