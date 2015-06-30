Три українські тенісисти вийшли у другий раунд Вімблдонського турніру

Українські тенісисти Леся Цуренко, Еліна Світоліна та Олександр Долгополов вийшли у друге коло Вімблдонського турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

Світоліна свій матч проводила з Місакі Дої (Японія) і програла перший сет. Тим не менш, в подальшому вона зуміла перехопити ініціативу і виграти у суперниці дві партії поспіль- 3:6, 6:3, 6:2. За вихід до третього кола змагань 17-я ракетка світу Світоліна зіграє з австралійкою Кейсі Дельаккуа.

У свою чергу, Долгополов лише в першому сеті мав проблеми в грі з Кайлом Едмундом (Великобританія), вигравши лише в додатковому геймі, тай-брейку. Надалі українець мав повну перевагу- 7:6, 6:1, 6:2. Суперник киянина по другому колу визначитися у зустрічі шведа Еліаса Імера і хорвата Іво Карловича.

Напередодні, у перший день турніру, Леся Цуренко в матчі першого кола у двох партіях впевнено обіграла американську тенісистку Ніколь Гіббс - 6:3, 6:3. Наступною суперницею Цуренко стане Ірина-Камелія Бєгу з Румунії.

Сьогодні ввечері свій матч першого кола також проведе Сергій Стаховський, останній представник України, який ще не стартував на Вімблдоні.

Вімблдонський тенісний турнір є найстарішим і найпрестижнішим у світі. У 2015-му році він проводиться з 29 червня по 12 липня.