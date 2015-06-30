Український боксер Єфимович проведе бій за титул WBA Continental

Протягом вечора відбудеться одразу три титульних поєдинки, в одному з яких українець Олег Єфимович буде битися за титул WBA Continental, повідомляє прес-служба компанії.

Суперником Єфимовича у головному поєдинку вечора стане представник Фінляндії Еронен Туомо. На кону стоятиме титул WBA Continental у ваговій категорії до 57,2 кг.

Також у програмі вечору титульний 12-раундовий поєдинок між перспективним українським боксером Артемом Далакяном та Анжелом Морено (Іспанія). На кону поєдинку також стоятиме титул WBA Continental у ваговій категорії до 50,8 кг. Окрім того, у 12-раундовому двобої за вакантний титул UBO World зійдуться українець Олександр Єгоров та представник Грузії Малхаз Татрішвілі (вагова категорія - до 55,3 кг.).

Одним з найбільш інтригуючих та цікавих поєдинків вечора стане 8-раундовий бій між В’ячеславом Сенченко та боксером з Естонії Сергієм Мелісом. Саме двобій 17 липня стане для Вячеслава Сенченка заключним на професійному ринзі.

Окрім того в рамках боксерського вечора свої поєдинки також проведуть Стас Мердов, Ігор Кудрицький та Дмитро Федас.

Ексклюзивне право трансляції боксерського вечора належить одному з найбільш рейтингових телеканалів України – «2+2», який транслюватиме майбутню подію у прямому ефірі.