Українські баскетбольні клуби другий рік поспіль пропустять єврокубковий сезон

У списку учасників Євроліги і Єврокубка немає жодної української команди, повідомляє офіційний сайт організації.

У головному континентальному клубному турнірі - Євролізі - будуть представлені 24 клуби, у другому за значимістю - Єврокубку - 36 команд. Вони проведуть протягом сезону два групових етапи, а потім серію плей-офф.

Жеребкування сезону 2015/16 відбудеться 9 липня.

Організатори третього за значимістю континентального клубного турніру - Кубку Виклику - FIBA Europe список учасників змагань ще не оприлюднили.

Українські клуби вже другий рік поспіль пропускають єврокубкові змагання. У червні 2014 року стало відомо, що жодна українська команда не виступить на міжнародних змаганнях. Між тим, в сезоні 2013/14 київський "Будівельник" виступав у найпрестижнішому турнірі - Євролізі.