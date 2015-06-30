Українські баскетбольні клуби другий рік поспіль пропустять єврокубковий сезон
Керівництво Союзу європейських баскетбольних ліг (ULEB) оприлюднило список учасників двох єврокубкових змагань сезону 2015/16 року.
У списку учасників Євроліги і Єврокубка немає жодної української команди, повідомляє офіційний сайт організації.
У головному континентальному клубному турнірі - Євролізі - будуть представлені 24 клуби, у другому за значимістю - Єврокубку - 36 команд. Вони проведуть протягом сезону два групових етапи, а потім серію плей-офф.
Жеребкування сезону 2015/16 відбудеться 9 липня.
Організатори третього за значимістю континентального клубного турніру - Кубку Виклику - FIBA Europe список учасників змагань ще не оприлюднили.
Українські клуби вже другий рік поспіль пропускають єврокубкові змагання. У червні 2014 року стало відомо, що жодна українська команда не виступить на міжнародних змаганнях. Між тим, в сезоні 2013/14 київський "Будівельник" виступав у найпрестижнішому турнірі - Євролізі.