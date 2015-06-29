"Євроспорт" покаже чотири Олімпіади за 1,3 млрд. євро

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сьогодні оголосив, що всі телевізійні права на трансляцію в Європі чотирьох Олімпійських ігор в період 2018-2024 р. р. продані холдингу Discovery Communications, до складу якого входить телеканал Євроспорт, повідомляється на офіційному сайті організації.

Discovery Communications придбав ексклюзивні права, на суму 1,3 млрд євро для трансляції на всіх платформах і на всіх мовах у 50 країнах на європейському континенті.

Канал Євроспорт забезпечує охоплення близько 700 мільйонів чоловік по всій Європі.

«Ця угода забезпечить всебічне охоплення Олімпійських ігор по всій Європі, в тому числі гарантії для забезпечення безкоштовного телемовлення на всіх територіях. Любителі спорту зможуть насолодитися чудовим освітленням Олімпіади з олімпійських видів спорту як під час, так і після Ігор», — повідомив президент МОК Томас Бах.

XXIII зимові Олімпійські ігри 2018 року пройдуть в корейському Пхенчхані, а XXXII літня Олімпіада 2020 року відбудеться в Токіо. Місця проведення Ігор 2022 і 2024 років ще не визначені.