Криштіану Роналду продав свій образ сінгапурському мільярдеру - ВВС
20:26, 29 червня 2015Спорт
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Нападник мадридського "Реалу" Криштіану Роналду продав права на використання свого образу гонконгській компанії Mint Media, яка належить громадянину Сингапуру, мільярдеру Пітеру Ліму.
REUTERS
Сума угоди не розголошується, повідомляє ВВС Україна.
За умовами договору, компанії відходять права на комерційне використання всіх зображень Роналду протягом наступних шести років, за виключенням тих, які використовує клуб.
"Роналду не тільки великий футболист, але й дуже популярна людина. Я впевнений, що бренд Кріштіану Роналду продовжує зростати", - говориться в прес-релізі компанії, написаному від імені Ліми.
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