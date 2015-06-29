Криштіану Роналду продав свій образ сінгапурському мільярдеру - ВВС

Сума угоди не розголошується, повідомляє ВВС Україна.

За умовами договору, компанії відходять права на комерційне використання всіх зображень Роналду протягом наступних шести років, за виключенням тих, які використовує клуб.

"Роналду не тільки великий футболист, але й дуже популярна людина. Я впевнений, що бренд Кріштіану Роналду продовжує зростати", - говориться в прес-релізі компанії, написаному від імені Ліми.