Бубка: "Успішний виступ на Європейський іграх – важливий етап підготовки до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро"

Слова головного олімпійця країни наводить перс-служба НОК: «46 здобутих медалей – чудовий виступ. Крім того, маємо понад 30 4-х та 5-х місць, що свідчить про високий потенціал наших атлетів. За підсумками Ігор з-поміж 50 держав-учасниць ми знаходимось серед лідерів. Глибоко вдячний спортсменам, тренерам та спортивним фахівцям, завдяки яким на історичному форумі усієї Європи лунав гімн та піднімався прапор України. Наші спортсмени увійшли в історію, ставши володарями нагород перших Європейських ігор, вони прославили нашу країну».

Бубка відзначив високий рівень організації та цікавий формат мультиспортивних Ігор, який об’єднав спортсменів з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських дисциплін. Разом з тим, він підкреслив, що успішний виступ українців на Європейських іграх став важливим етапом підготовки до Ігор ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро. «Наразі триває кваліфікаційний відбір та завоювання ліцензій на Олімпійські ігри наступного року. Тому зараз вкрай важливо ефективно готуватися та вдало виступати на відбіркових змаганнях», - підкреслив Сергій Бубка.

Як повідомляв УНІАН, збірна України здобула 46 медалей (8 золотих, 14 срібних, 24 бронзові) і стала 6-ю за кількістю медалей та посіла 8-е загальнокомандне місце серед 50 країн Європи.

Перші в історії Європейські ігри в Баку проходили з 12 по 28 червня 2015 року.