Суркіс: Україна не мала підстав для відмови від участі в ЧС-2018

Про це в інтерв'ю виданню «Футбольный клуб» заявив віце-президент УЄФА Григорій Суркіс.

За його словами, ексклюзивними правами на проведення ЧС з футболу володіє ФІФА, і саме вона, а не Росія, проводить фінальні турніри світових першостей. «Тому, будучи дисциплінованим членом ФІФА і не маючи планів про вихід з її складу або призупинення членства, ФФУ просто не мала якихось спортивних підстав для відмови від участі в ЧС-2018», - зазначив Суркіс.

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Також футбольний функціонер зазначив, що Україні, перш, ніж приймати рішення про участь у фінальній стадії ЧС-2018, слід пройти груповий етап.

«Нашій команді ще належить завоювати путівку у фінальний турнір. Коли це відбудеться і – якщо це станеться, тоді буде зрозуміло, якими мають бути подальші кроки ФФУ і якими заявами або діями їх доречно буде супроводжувати», - заявив Суркіс.

Віце-президент УЄФА уточнив, що ЧС-2018 може пройти і не в Росії, оскільки ще не закінчені корупційні розслідування стосовно керівництва ФІФА.

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«На даний момент ні в кого в світі немає абсолютної впевненості в тому, що ЧС-2018 взагалі відбудеться на території цієї країни. Адже ще не закінчені гучні антикорупційні розслідування ФБР і швейцарської поліції навколо деяких рішень ФІФА не тільки стосовно Росії, але і Катару. Тому я б не квапив події і не робив передчасних, поспішних висновків», - заявив Суркіс.

Відкликання заявки на участь у ЧС-2018 було б рівносильним призупиненню членства України в ФІФА, вважає почесний президент ФФУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Нобелівський комітет прийняв рішення припинити спільну роботу з ФІФА. Партнерство організацій зупинено до кінця розслідування корупційного скандалу.