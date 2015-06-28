Збірна України посіла 8-е місце в загальнокомандному заліку на Європейських іграх в Баку
15:49, 28 червня 2015Спорт
5702
У Баку завершилися перші в історії Європейські ігри, де в підсумковій таблиці загальнокомандного заліку збірна України посіла 8-е місце
baku2015.com
На рахунку нашої команди 46 нагород, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українці завоювали 8 золотих, 14 срібних і 24 бронзові медалі.
Переможцем із великим відривом стала збірна Росії, яка завоювала 164 нагороди - 79-40-45. Друге місце у команди Азербайджану - 21-15-20, 56, третє - у команди Великобританії - 18-10-19, 47.
Також в десятку найсильніших спортивних країн Європи увійшли Німеччина, Франція, Італія, Білорусь, Нідерланди і Іспанія.
Всього нагороди Ігор завоювали спортсмени 42 команд.
Як повідомляв УНІАН, перші в історії Європейські ігри проходили в Баку з 12 по 28 червня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter