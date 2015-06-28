Українські дзюдоїсти завоювали бронзу в командних змаганнях Європейских ігор

Матч завершився з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда виступала у складі Георгій Зантарая, Сергій Дребот, Атем Хомула, Віталій Дудчик, Кеджау Ньябалі, Олександр Гордієнко, Вадим Синявський і Яків Хаммо.

Першими суперниками наших хлопців стали представники Словенії, яких вони обіграли з рахунком 3:2. Вже у наступному колі змагань українці на татамі зустрілись з росіянами, де зуміли заробити лише одне очко - 1:4. Шанс вийти до бронзового фіналу українці отримали після перемоги у втішному турнірі над командою Португалії - 3:2.

В матчі за 3-є місце українці вели боротьбу з угорцями, де вирішальним став останній п`ятий поєдинок в якому Хаммо зумів провести прийом на іппон угорцю Барні Бору. До цього свої поєдинки виграли Зантарая та Дребот, а Дудчик й Ньябалі, відповідно, програли.

Таким чином, дзюдоїсти принесли українській команді останню 46-у награду Євроігор в Баку.