Збірна України піднялася на 8-е місце в загальнокомандному заліку Європейських ігор

У Баку завершився передостанній, 15-й день змагання Європейських ігор, за підсумками якого збірна України займає 8-е місце в загальнокомандному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди 45 нагород - 8 золотих, 14 срібних та 23 бронзові медалі.

Лідером медальної таблиці, як і раніше, є збірна Росії, на рахунку якої 161 нагорода - 78-40-43. На другому місці господарі Ігор з команди Азербайджану - 21-15-20, 56, на третьому - команда Великобританії - 18-10-19, 47.

Також в 10-ку найсильніших збірних входять Німеччина, Італія, Білорусь, Франція, Нідерланди та Угорщина.

Всього, на даний момент, медалі Ігор завоювали представники 42 команд.