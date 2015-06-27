Чемпіонка Євроігор Харлан: "Поразки роблять нас сильнішими"

Чемпіонка перших в історії Європейських ігор з фехтування на шаблях Ольга Харлан прокоментувала свій виступ на престижному форумі. прес-службі НОК України.

«Італійська команда була нам практично незнайома. З деякими дівчатами вперше фехтували. Суперниці сильні, але більше давив зал. Та й сам факт фінальної зустрічі. Хоча ми до цього повинні були бути готові», - говорить спортсменка.

«Авжеж є хвилювання. Але дуже щаслива, що ми з медаллю. Шкода, що я без нагороди в індивідуальній першості. Поразки нас роблять сильнішими. Кажучи в цілому, то дебют вдався! Це прекрасний старт й в нього прекрасний запал!», - додає Ольга.