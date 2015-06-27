Чемпіонка Євроігор Харлан: "Поразки роблять нас сильнішими"
20:18, 27 червня 2015Спорт
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Українська шаблістка підбила підсумки змагань в Баку.
noc-ukr.org
Чемпіонка перших в історії Європейських ігор з фехтування на шаблях Ольга Харлан прокоментувала свій виступ на престижному форумі. прес-службі НОК України.
«Італійська команда була нам практично незнайома. З деякими дівчатами вперше фехтували. Суперниці сильні, але більше давив зал. Та й сам факт фінальної зустрічі. Хоча ми до цього повинні були бути готові», - говорить спортсменка.
«Авжеж є хвилювання. Але дуже щаслива, що ми з медаллю. Шкода, що я без нагороди в індивідуальній першості. Поразки нас роблять сильнішими. Кажучи в цілому, то дебют вдався! Це прекрасний старт й в нього прекрасний запал!», - додає Ольга.
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