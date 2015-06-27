Українські дзюдоїсти Ярьомка та Хаммо завоювали бронзові медалі Європейських ігор

В Баку завершилися змагання дзюдоїстів у надважкій ваговій категорії у жінок та чоловіків, де українці Світлана Ярьомка та Яків Хаммо завоювали бронзові нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Ярьомка у ваговій категорії понад 78 кг зустрічалась з білорускою Мариною Слуцькою. Наприкінці сутички українка виконала прийом, який судді оцінили найвищою оцінкою іппон, що і гарантувало їй дострокову перемогу.

Хаммо у ваговій категорії понад 100 кг. вже на початку зустрічі зміг провести прийом "вазарі", який оцінюється у 10 балів, а згодом провів ще три прийоми на "юко" (1 балл), вигравши за очками - 13:0. Українець мав повну перевагу протягом усієї схватки.

Дзюдоїсти принесли до скарбнички збірної команди України 44-у та 45-у нагороду Євроігор в Баку.