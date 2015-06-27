Призер Євроігор Манукян: "Фінальний поєдинок міг привести до більш важких наслідків для моєї травми"

Срібний призер перших в історії Європейських ігор з боксу Геворг Манукян (91 кг) розповів прес-службі НОК України, чому не зміг вийти у ринг на фінальний поєдинок та про пріоритети на майбутнє.

«Свій виступ на Європейських іграх вважаю успішним – через важкі поєдинки мені вдалося дійти до фіналу та гарантувати Україні срібну нагороду», - каже наш спортсмен.

«Однак в попередній зустрічі я отримав травму. Фінальний бій міг привести до більш важких наслідків, тому лікарі прийняли рішення зняти мене з цього поєдинку. Попереду дуже важливі старти, перш за все, чемпіонат світу, а вже скоро, Олімпійські ігри, до яких треба підійти у найкращій формі», - додав Геворг.