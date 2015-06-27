Українські шаблістки стали чемпіонками Європейських ігор
18:53, 27 червня 2015Спорт
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У Баку завершився фінальний поєдинок жіночого командного турніру з фехтування серед шаблісток, де збірна України зустрічалася з командою Італії і виграла з рахунком 45:43.
noc-ukr.org
Збірна України виступала у складі Ольга Харлан, Аліна Комащук та Олена Кравацька, повідомляє офіційний сайт змагань.
У приблизно рівному поєдинку виділялася Ольга Харлан, яка відігравала відставання від суперниць у найскладніших ситуаціях. А в кінцівці матчу українки програвали з різницею в 4 уколу (36:40), але Харлан зуміла виграти свій поєдинок з рахунком 9:3 і принесла загальну перемогу команді.
Таким чином українки, які не зуміли завоювати нагороди в особистій першості, сповна реабілітувалися в командному турнірі завоювавши золото Ігор у Баку.
На рахунку збірної України вже 8 золотих медалей у загальнокомандному заліку змагань.
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