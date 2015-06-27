Українські шаблістки стали чемпіонками Європейських ігор

Збірна України виступала у складі Ольга Харлан, Аліна Комащук та Олена Кравацька, повідомляє офіційний сайт змагань.

У приблизно рівному поєдинку виділялася Ольга Харлан, яка відігравала відставання від суперниць у найскладніших ситуаціях. А в кінцівці матчу українки програвали з різницею в 4 уколу (36:40), але Харлан зуміла виграти свій поєдинок з рахунком 9:3 і принесла загальну перемогу команді.

Таким чином українки, які не зуміли завоювати нагороди в особистій першості, сповна реабілітувалися в командному турнірі завоювавши золото Ігор у Баку.

На рахунку збірної України вже 8 золотих медалей у загальнокомандному заліку змагань.