Українка Колесникова посіла 4-е місце у плаванні на спині Європейских ігор
17:52, 27 червня 2015Спорт
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Єдина представниця України у сьогоднішньому плавальному фіналі на I Європейських іграх Марина Колесникова посіла 4-е місце на 100-метрівці на спині.
noc-ukr.org
Українка подолала дистанцію за 1 хвилину 02.25 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша спортсменка на 1,06 секунди відстала від переможниці змагань.
Чемпіонкою Європейских ігор стала Поліна Єгорова з Росії, друге місце на рахунку її партнерки по команді Марини Каменєвої, третя - Паулін Маю з Франції.
Таким чином, плавці завершили свої виступи у Баку.
Нагадаємо, що українці зуміли завоювати три медалі – «золото» і «бронза» у Андрія Хлопцова та «бронза» Марини Колесникової, яка була в призерах на дистанції 200 метрів на спині.
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