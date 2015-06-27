Українка Колесникова посіла 4-е місце у плаванні на спині Європейских ігор

Українка подолала дистанцію за 1 хвилину 02.25 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка на 1,06 секунди відстала від переможниці змагань.

Чемпіонкою Європейских ігор стала Поліна Єгорова з Росії, друге місце на рахунку її партнерки по команді Марини Каменєвої, третя - Паулін Маю з Франції.

Таким чином, плавці завершили свої виступи у Баку.

Нагадаємо, що українці зуміли завоювати три медалі – «золото» і «бронза» у Андрія Хлопцова та «бронза» Марини Колесникової, яка була в призерах на дистанції 200 метрів на спині.