Боксер Манукян став срібним призером Європейських ігор

Разом з тим, він приносить Україні срібну нагороду, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Протягом турніру боксер провів чотири напружених поєдинки, в усіх здобувши перемоги. В одному з попередніх боїв Геворг Манукян отримав травму і вчорашній півфінальний переможний бій провів на її фоні. Лікарі як протягом попередніх днів, так і до останнього моменту докладали усіх зусиль для відновлення спортсмена, але стан здоров’я наразі не дозволяє вийти йому в ринг.

Тим не менш, наш юний боксер здобув срібну медаль та ліцензію для участі в чемпіонаті світу.

Тепер спортсмену потрібно якнайшвидше одужати для успішної підготовки до світової першості, яка відбудеться незабаром та стане основним кваліфікаційним етапом до Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро.