Матчі Мессі допомагали мексиканським наркоторговцям відмивати гроші

Як повідомляє AS з посиланням на El Mundo Deportivo, свідок, який проходить за програмою захисту свідків, підтвердив зв'язок наркоторговців з матчами, в яких брав участь чотириразовий володар "Золотого м'яча", повідомляє Новое время.

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Американські правоохоронці підозрюють, що картель Лос Валенсія, один з найбільших в США, використовував товариські поєдинки аргентинця і його колег в 2012 і 2013 році з тим, щоб відмити гроші, виручені з продажу наркотиків. Використовувалася схема з купівлею недійсних квитків на місця в "нульовий ряд".

Владі США поки не ясно, чи знав Мессі або хтось із його найближчого оточення про залучення наркоторговців до проведення матчів.

Раніше повідомлялося, що аргентинський футболіст опиниться на лаві підсудних за несплату податків.