Призер Євроігор Хлопцов: "Буду поступово переходити на батерфляй"
20:30, 26 червня 2015Спорт
108
Український плавець підбив підсумки змагань в Баку.
noc-ukr.org
Чемпіон та призер I Європейських ігор в Баку у плаванні на дистанції 50 метрів батерфляєм та на спині прокоментував свій успіх прес-службі НОК.
«Дуже радий, що став дворазовим медалістом I Європейських ігор в Баку. Позавчора у мене була абсолютна впевненість, що буду призером і дійсно завоював золоту медаль. Сьогодні такого передчуття не було. Але боровся з усіх сил. Була впевненість, що потраплю до ТОП-5, але здобув «бронзу». На Європейських іграх я виступав і у плаванні на спині, але скоріше за все зараз буду переходити лише на батерфляй», - поділився Андрій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter