Призер Євроігор Хлопцов: "Буду поступово переходити на батерфляй"

Чемпіон та призер I Європейських ігор в Баку у плаванні на дистанції 50 метрів батерфляєм та на спині прокоментував свій успіх прес-службі НОК.

«Дуже радий, що став дворазовим медалістом I Європейських ігор в Баку. Позавчора у мене була абсолютна впевненість, що буду призером і дійсно завоював золоту медаль. Сьогодні такого передчуття не було. Але боровся з усіх сил. Була впевненість, що потраплю до ТОП-5, але здобув «бронзу». На Європейських іграх я виступав і у плаванні на спині, але скоріше за все зараз буду переходити лише на батерфляй», - поділився Андрій.