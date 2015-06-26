Призер Євроігор Черняк: "За сестру хвилювалась більше, ніж за себе"
19:53, 26 червня 2015Спорт
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Українська дзюдоїстка підсумувала змагання в Баку.
noc-ukr.org
Чемпіонка I Європейських ігор в Баку у дзюдо з вадами зору Інна Черняк після нагородження одразу поділилася своїми враженнями та планами на майбутнє з прес-службою НОК України.
«У фінальній сутичці зустрічалась з господаркою татамі, я її добре знаю. Раніше у неї весь час вигравала, тому на фінал виходила достатньо спокійною. Якщо і хвилювалась, то трохи. Сутичку закінчила швидко. За рідну сестру, яка боролася вчора хвилювалась більше, ніж за себе. Повернусь додому і знову працювати. На початку липня вилітаю до Іспанії, де буде проходити міжнародні тренувальні збори», - зазначила чемпіонка.
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