Призер Євроігор Черняк: "За сестру хвилювалась більше, ніж за себе"

Чемпіонка I Європейських ігор в Баку у дзюдо з вадами зору Інна Черняк після нагородження одразу поділилася своїми враженнями та планами на майбутнє з прес-службою НОК України.

«У фінальній сутичці зустрічалась з господаркою татамі, я її добре знаю. Раніше у неї весь час вигравала, тому на фінал виходила достатньо спокійною. Якщо і хвилювалась, то трохи. Сутичку закінчила швидко. За рідну сестру, яка боролася вчора хвилювалась більше, ніж за себе. Повернусь додому і знову працювати. На початку липня вилітаю до Іспанії, де буде проходити міжнародні тренувальні збори», - зазначила чемпіонка.