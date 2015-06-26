Жіноча збірна України зі стрітболу завоювала срібло Європейських ігор

Матч завершився з рахунком 17:22, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки мали перевагу на початку гри і на 3-й хвилині вели з рахунком 9:6, але потім суперниці зрівняли результат і довгий час команди йшли на рівних. І тільки за рахунку 16:17 українки дозволили суперницям набрати три очки поспіль, а потім, за рахунку 17:20, пропустили вирішальний дальній кидок від Тетяни Петрушиної - 17:22.

У складі українок 11 очок в цьому матчі набрала Ольга Мазніченко і 6 - Ганна Зарицька.

Таким чином, українки завоювали срібні нагороди Європейських ігор у Баку.