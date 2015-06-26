Жіноча збірна України зі стрітболу завоювала срібло Європейських ігор
18:55, 26 червня 2015Спорт
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У Баку завершився фінальний матч Європейських ігор зі стрітболу (баскетбол 3х3), в якому збірна України програла команді Росії.
gigamir.net
Матч завершився з рахунком 17:22, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українки мали перевагу на початку гри і на 3-й хвилині вели з рахунком 9:6, але потім суперниці зрівняли результат і довгий час команди йшли на рівних. І тільки за рахунку 16:17 українки дозволили суперницям набрати три очки поспіль, а потім, за рахунку 17:20, пропустили вирішальний дальній кидок від Тетяни Петрушиної - 17:22.
У складі українок 11 очок в цьому матчі набрала Ольга Мазніченко і 6 - Ганна Зарицька.
Таким чином, українки завоювали срібні нагороди Європейських ігор у Баку.
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