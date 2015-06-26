"Баварія" купить гравця "Шахтаря" Косту за 35 мільйонів євро

Інформацію про перехід півзахисника в інтерв'ю Dolce Sport підтвердив головний тренер «гірників» Мірча Луческу, повідомляє Lenta.ru.

За його словами, інтерес до Кости виявляв також італійський «Інтер» (Мілан). Переговори про продаж гравця велися з зими. «У "Шахтарі" Дуглас вже не міг прогресувати далі», — заявив наставник.

Румунський фахівець поділився баченням майбутнього Кости в «Баварії». На його думку, 24-річний бразилець здатний повноцінно замінити голландського хавбека Арьєна Роббена, який виступає за мюнхенців з 2009 року.

За інформацією Sport1.de сума трансферу складе 35 мільйонів євро, а контракт Кости з «Баварією» буде розрахований на чотири роки.

Дуглас Коста перейшов в «Шахтар» в січні 2010 року. Тоді клуб Ріната Ахметова витратив на придбання бразильця 6 мільйонів євро. Півзахисник провів у складі «гірників» 170 матчів, забив 33 м'ячі і став п'ятикратним чемпіоном України. З 2014 року регулярно викликається в збірну Бразилії.